Pellegrini chce pomôcť zamestnancom Kačky. Rozčuľuje ho správanie majiteľa

10.10.2019, 17:30 | TASR

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) požiadal štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša, aby v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR venoval maximálnu pozornosť ohrozeným pracovníkom z obchodného reťazca Kačka. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Premiér očakáva, že vyše 1 500 ohrozeným zamestnancom budú poskytnuté všetky zákonné náležitosti, ktoré im vyplývajú z ukončenia pracovného pomeru, a že nedôjde k žiadnym prieťahom, ktoré by mohli ohroziť životnú situáciu rodín doterajších zamestnancov.

„Musíme sa pokúsiť ľuďom poskytnúť maximálnu možnú pomoc, najmä v období pred vianočnými sviatkami im dať nejakú istotu, keď sa ocitli v takejto zložitej životnej situácii. To, čo ma zaráža a ľudsky rozčuľuje, je správanie ich dnes už bývalého zamestnávateľa, ktorý sa nesnažil situáciu riešiť. Takto by sa zodpovední podnikatelia, ktorí sa dostanú do ekonomických problémov, nemali správať,“ zdôraznil premiér.

Vedenie Potravín Kačka 30. septembra rokovalo s odbormi o hromadnom prepúšťaní v súvislosti s vyhlásením konkurzu. Ako o tom minulý týždeň informovala TASR zástupkyňa odborov Simona Stieranková, k dohode nedospeli a rokovanie situáciu nijako neposunulo želaným smerom.

Zamestnanci potravín Kačka.Zdroj: Zamestnanec potravín Kačka

„Vyzeralo to asi tak, že zamestnávateľ nám predložil zoznam zamestnancov, rozhodnutie o organizačnej zmene a jeden dokument, kde boli vyňaté niektoré individuálne pozície, alebo celé oddelenia, ktorých sa hromadné prepúšťanie zatiaľ nemá dotknúť, keďže sú strategického významu,“ priblížila S. Stieranková s tým, že iné dokumenty či dôvody hromadného prepúšťania im neboli poskytnuté.

„Pre ukončenie pôsobenia siete Potravín Kačka na Slovensku príde o prácu približne 1 800 ľudí, ktorí navyše nedostali svoje výplaty. Máme však pocit, že to nikoho nezaujíma. Ak hrozí prepúšťanie v inom segmente, často v omnoho nižšom meradle, tak záujem verejných činiteľov je úplne na inej úrovni,“ reagoval na konkurz obchodnej siete Potraviny Kačka predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

Okresný súd Banská Bystrica začal 7. októbra konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a. s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava.

Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.