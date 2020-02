Pellegrini chce schváliť dvojnásobné prídavky a trináste dôchodky ešte do volieb

11.02.2020, 13:34 | TASR

Vláda bude v stredu 12. februára schvaľovať návrh zákona o zdvojnásobení rodinných prídavkov od roku 2021 a rovnako úpravu zákona, ktorým bude garantované vyplatenie 13. dôchodku vo všetkých kategóriách už v decembri 2020. Poslanci Smeru-SD by rovnako mali iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej by sa spomínané návrhy, v rámci skráteného legislatívneho konania, ešte pred parlamentnými voľbami (29. februára) mali prijímať. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).