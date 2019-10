Pellegrini: Gorila nemá nič s mojou vládou, Fico môže spať pokojne

16.10.2019, 17:00 | TASR

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) víta zverejnenie údajnej nahrávky z kauzy Gorila. Zdôrazňuje, že Gorila nie je kauzou jeho vlády. Časť týkajúca sa šéfa Smeru-SD Roberta Fica je podľa P. Pellegriniho mizivé percento celej nahrávky a R. Fico, ako tvrdí premiér, môže pokojne spávať. Nahrávka a kauza podľa P. Pellegriniho dáva jasný obraz občanom SR o tom, ako fungovala vláda Mikuláša Dzurindu a ako privatizovala.

„Gorila nemá nič s mojou vládou. Je to vec z roku 2011 a dáva jasný obraz občanom o tom, ako tu vláda Mikuláša Dzurindu vládla a ako tu za úplatky rozpredávali najcennejšie fabriky, ktoré Slovensko malo,“ povedal P. Pellegrini v parlamente. Dodal, že údajná nahrávka pravdepodobne korešponduje s prepismi, ktoré vyvolali svojho času protesty v uliciach.

„Pravdepodobne sa tam hovorí to isté, čo je v prepisoch. Teda ako sa za výdatnej pomoci M. Dzurindovej vlády drancoval štátny majetok, ako sa kadekomu sľubovali alebo dávali rôzne provízie, ako sa privatizovalo. Jasne nám to ukazuje, ako vtedy fungovali predstavitelia vlády a chvalabohu, že už nepokračujú, lebo by predali asi aj vlastné gate,“ doplnil predseda vlády.

V súvislosti s pasážou, ktorá má hovoriť o stretnutí spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka a R. Fica v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave, P. Pellegrini povedal, že je to len mizivé percento celej nahrávky.

„Ten obsah je taký, že Robert Fico môže kľudne spať. Nezaznelo tam nič, čo by hovorilo o porušení zákona a nekalej činnosti,“ uviedol P. Pellegrini.

Údajná nahrávka a kauza nie je podľa premiéra o pití coly na Vazovovej, ale „o tom, ako fungovala M. Dzurindova vláda, SDKÚ a ďalšie strany, ktoré drancovali štátny majetok“. Gorila je zároveň, ako tvrdí, súčasť života lídra neparlamentnej strany Spolu-OD Miroslava Beblavého.

„Mal by ticho šúchať nohami a neprichádzať tu ako spasiteľ sveta,“ vyhlásil P. Pellegrini. „Pokojne sa ho spýtam,“ reagoval premiér na otázku, či sa bude pýtať R. Fica na pasáže, kde vystupuje. To, že R. Fico na stretnutí v byte bol a čo tam hovorí, považuje premiér za irelevantné a netreba z toho vyvodzovať dôsledky.

„Treba všetko vyšetriť. Padni komu padni. Ja svoj postoj nemením. Ja mám v tomto čisté svedomie. Budem sa tešiť, keď vyjdú aj ostatné nahrávky von, ak sú nejaké. Ak to treba zverejniť, zverejnime, vyšetrime, vyvoďme zodpovednosť,“ vyhlásil premiér v súvislosti s tým, že sa na nahrávke malo hovoriť aj o čiernych peniazoch pre Smer-SD. Doplnil tiež, že v nahrávke vystupujú iní ľudia, ktorí by mali byť vo väzení.

Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty J. Haščákom s politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006.

Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana Kočnera. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.