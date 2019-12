Pellegrini o konci Kalavskej: Takú podporu ako ona a Drucker nemal nikto

14.12.2019, 14:20 | TASR

To, že poslanecký klub signalizuje, že má problém a nevie nájsť jednotný postoj k nejakej téme, je „úplne normálne“. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Reagoval tak na to, že stratifikácia nemocníc nebola podporená poslancami Smeru-SD a nakoniec ju z parlamentu stiahol.