Pellegrini o zákone roka: Vyrovnaný rozpočet nemôže byť fetiš

14.10.2019, 19:06 | TASR

Vláda schválila kompromisný návrh rozpočtu na budúci rok. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že vláda sa pustila do auditov. Rozpočet reaguje na spomalenie ekonomiky a garantuje sociálne istoty občanov a snaží sa šetriť na svojom vlastnom chode. Premiér tiež podotkol, že „vyrovnaný rozpočet nemôže byť fetiš a vláda nebude škrtať na ľuďoch, dlh navyše klesá“.

„Ak by som ho mal stručne nazvať, ide o kompromisný rozpočet, ale so silným sociálnym akcentom. Slovensko musí byť sociálnym štátom, v ktorom musí mať istotu, že ak sa dostane do krízovej situácie, štát mu pomôže,“ vyhlásil premiér.

Tiež uviedol, že návrh rozpočtu reaguje na vonkajšie ekonomické a politické prostredie. Upozornil na to, že Slovensko má 11. najnižší verejný dlh a návrh rozpočtu počíta s jeho postupným znižovaním.

„Kompromis vychádza z toho, že napriek spomaleniu ekonomiky nemienime škrtať na starších občanoch, mladých, rodinách. Naopak, rezervy sa hľadajú v správe štátu, nákladoch na jeho prevádzku,“ podotkol P. Pellegrini.

„Počítame s navyšovaním platov učiteľov, výdavky pre zdravotníctvo budú rásť, rozpočet počíta so zvýšením minimálnej mzdy, aj s výrazným zvýšením rodičovského príspevku, peňažných príspevkov na opatrovanie,“ vymenoval premiér.

Neprehliadnite Zamestnávatelia odmietli návrh rozpočtu, odborári ho odsúhlasili

Výška deficitu v tomto roku má byť 0,68 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a...

Zamestnávatelia odmietli návrh rozpočtu, odborári ho odsúhlasili Kamenický: Vyrovnaný rozpočet tento rok nebude

Cieľ vyrovnaného rozpočtu na tento rok sa nepodarí dosiahnuť, rozpočet SR skončí...

Balans na hrane

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) priznal, že zostavovanie zákona roka nebola jednoduchá záležitosť. „Ide o druhý predvolebný rozpočet a na rozdiel od roku 2016 bude potrebná dohoda troch koaličných strán,“ podotkol.

Návrh rozpočtu je nastavený na maximálnom možnom limite, ktorý povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. „Balansujeme na hrane. Na tento rok sme mali plánovaný vyrovnaný rozpočet, ale deficit 0,68 percenta HDP je historicky najnižší deficit. Dlh je pod dolným sankčným pásmom zákona o rozpočtovej zodpovednosti, stále si držíme zdravé verejné financie,“ uviedol L. Kamenický.

Vláda by na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia mala prijať dodatočné opatrenia. Minister financií uviedol, že vidí obrovský priestor v úsporách.

eKasa

Útvar hodnoty za peniaze identifikoval úspory v rezortoch v objeme okolo 750 miliónov eur, zatiaľ sa podarilo zrealizovať opatrenia za 118 miliónov eur. L. Kamenický uviedol, že napríklad je aktívne ministerstvo životného prostredia, ale aj rezort dopravy. Podľa ministra sa treba „sústrediť na hľadanie vnútorných rezerv a efektívne využívanie zdrojov“.

Ďalším spôsobom by podľa ministra mohol byť boj proti daňovým únikom, sľubuje si veľa aj od zavedenia eKasy. Návrh rozpočtu počíta s viacerými opatreniami, napríklad znížením nezdaniteľnej časti základu, znížením DPH na potraviny, znížením dane z príjmu pre firmy s obratom do 100-tisíc eur, na výdavkovej strane je zase napríklad veľkou položkou valorizácia platov úradníkov, policajtov, hasičov i učiteľov.

Opatrenia, ktoré by mal schváliť parlament, by mali byť financované z rezervy v objeme 250 miliónov eur.

„Európska komisia nemá spravenú jesennú prognózu a bude dôležité, ako táto prognóza dopadne. Zhoršuje sa celková nálada v Európe, nevieme, aký bude vplyv brexitu a zhoršenie celkovej nálady v Nemecku. Môžu ovplyvniť toto hodnotenie. Komunikujeme s Komisiou,“ podotkol L. Kamenický.

Predtým, ako pôjde návrh rozpočtu do parlamentu, bude sa diskutovať o zvýšení spotrebnej dane z tabakových výrobkov. L. Kamenický upozornil na to, že každý zákon, ktorý prešiel vládou, sa musí zakomponovať do rozpočtu.