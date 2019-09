Pellegrini prehovoril o kandidátke Smeru: Už je nejaká dohoda

24.09.2019, 14:43 | TASR

V Smere-SD je už „nejaká dohoda“, ako by strana mala ísť do volieb. Potvrdil to premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini. Podrobnosti hovoriť nechce, necháva to na stredajšiu (25. 9.) tlačovú konferenciu strany.