Pellegrini: Veľké firmy by dokázali ustáť 10-percentný výpadok ľudí

09.03.2020, 14:05 | TASR

Veľkí zamestnávatelia, najmä automobilky, by dokázali ustáť asi 10-percentný výpadok zamestnancov. Oznámil to na brífingu dosluhujúci predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa v pondelok na Úrade vlády (ÚV) SR v Bratislave stretol s predstaviteľmi priemyslu k aktuálnej ekonomickej situácii aj v súvislosti s novým koronavírusom.

Pri vyššom percente absencie pracovníkov by podľa jeho slov museli firmy už obmedzovať, respektíve zastavovať výrobu.

Na stretnutí podľa ÚV SR sa zúčastnila aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ktorá aj predsedá Ústrednému krízovému štábu, minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), predstavitelia automobiliek pôsobiacich na Slovensku, predstavitelia SOPK, Klubu 500, Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR, Asociácie priemyselných zväzov a spoločnosti Slovnaft.

„Chcem vysoko oceniť, že naši najväčší zamestnávatelia v priemysle majú vypracované veľmi detailné a presné plány postupu, ako sa snažiť zamedziť vzniku epidémie v ich jednotlivých fabrikách. Majú pripravené plány prevencie, majú pripravené plány pre prípad podozrenia na výskyt ochorenia a, samozrejme, pripravujú sa aj na scenár, keby prišlo k zisteniu konkrétneho pacienta, ktorý pracuje v ich fabrikách,“ povedal P. Pellegrini.

Veľkým problémom sa podľa premiéra javí rozsiahle zatváranie škôl, čo spôsobí, že pre deti do 10 rokov pre OČR (ošetrovanie člena rodiny) budú musieť zostať doma rodičia s deťmi a budú tak chýbať v zamestnaní. Títo rodičia budú podľa neho predstavovať pre zamestnávateľov pravdepodobne výpadok v jednotlivých továrňach.

Zamestnávatelia preto žiadajú samosprávy a štát o koordináciu opatrení súvisiacich s koronavírusom pri zatváraní napríklad škôl, ktoré by mohli mať dosah na výrobu firiem.

„Slovenské fabriky a najväčší výrobcovia vedia zvládnuť 10-percentný výpadok pracovnej sily, na to majú svoj mechanizmus, ako zabezpečiť výrobu. V prípade, že by výpadkom pracovnej sily boli ohrození vo väčšom percente ako desať percent, vtedy to už môže predstavovať problém pre samotnú fabriku udržať výrobu,“ podčiarkol predseda vlády.

Podľa slov Pavla Prepiaka, viceprezidenta ZAP SR, slovenské automobilky zatiaľ nevedia, aké percento pracovníkov im môže chýbať vo výrobe v najbližších dňoch, keďže viaceré samosprávy nariadili v pondelok škôlkam a školám pre koronavírus niekoľkodňové prázdniny.

„Čo sa týka čísel, neviem povedať presné číslo. To čo vieme potvrdiť, že v pondelok ráno majú (automobilky) štandardnú výrobu. To znamená, že výpadky (pracovníkov) neprišli ešte ku kritickým množstvám. Bolo však ohlásené ďalšie zatvorenie škôl, takže situácia sa môže v pondelok popoludní alebo v utorok zmeniť,“ dodal P. Prepiak na otázku, aké percento pracovníkov v súčasnosti pre nákazu novým koronavírus absentuje vo výrobe.