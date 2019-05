Pellegrini volá po zmene, pripúšťa svoj odchod

29.05.2019, 18:53 | TASR

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pripúšťa v súvislosti so situáciou v Smere-SD svoj odchod. Ak by zo strany odišiel, do inej by nevstúpil. Hovoril to novinárom.