Pellegrini zrejme odíde zo Smeru. Kaliňák kandidovať nebude

20.08.2019, 17:10 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Peter Pellegrini je na 80 percent rozhodnutý, že Smer opustí a bude pokračovať v politike bez Roberta Fica. Vyplýva to z informácií, ktoré TRENDU poskytli viacerí členovia najsilnejšej vládnej strany. Kameňom úrazu je v tejto chvíli obsadenie kandidátky Smeru do ďalších volieb, kde sa predstavy premiéra a predsedu zásadne rozchádzajú. Na tejto otázke by sa Smer mohol rozštiepiť.