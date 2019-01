Pellegriniho hnevajú úniky informácií okolo vyšetrovania Kuciakovej vraždy

29.01.2019, 19:30 | TASR

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval všetkých ústavných činiteľov, advokátov aj média k zdržanlivosti. Povedal to súvislosti s únikmi informácii z vyšetrovacieho spisu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prioritou je podľa neho objasnenie vraždy, pričom kritizoval postup niektorých novinárov a ústavných činiteľov.

„Rešpektujme, že v Slovenskej republike ako demokratickej krajine, v ktorej platí ústava a zákony, bude o vine a nevine rozhodovať polícia, prokuratúra a súdy, nie média a verejnosť,“ zdôraznil P. Pellegrini v pondelok po stretnutí s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), policajným prezidentom Milanom Lučanským a riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS) Antonom Šafárikom.

Ako ozrejmil, témou ich rozhovoru bola situácia spojená s vyšetrovaním vraždy novinára. „Čo ma znepokojuje, je procesná stránka, nakoľko z vyšetrovacieho spisu unikajú informácie, ktoré nikto nevie verifikovať a nadobúdajú charakter bulvárnosti či priam politickej manipulácie,“ tvrdí.

Doplnil, že policajný prezident ho na stretnutí upokojil tým, že prijímajú opatrenia na zabránenie ďalším únikom. P. Pellegrini tvrdí, že on ani ministerka vnútra o nich nemajú špecifické informácie.

Výhoda pre obhajobu

Podľa premiéra nie je možné, aby boli výpovede svedkov a utajený spis verejnou mediálnou témou. „Ako predseda vlády musím odmietnuť bulvarizáciu faktov, pretože vytvárame nebezpečný precedens do budúcnosti,“ uviedol premiér. Doplnil, že v budúcnosti by mohli mať svedkovia rôznych prípadov obavy o svoju bezpečnosť, pretože im zodpovedné orgány takto nevedia garantovať bezpečnosť a anonymitu.

P. Pellegrini apeloval aj na médiá. „Je to veľmi zlá vizitka pre štát, pre štátne orgány, ale žiaľ je to aj veľmi zlá vizitka pre médiá, od ktorých by som očakával istú mieru zdržanlivosti a citlivosť v narábaní s informáciami,“ zdôraznil. Upozornil, že niektoré informácie môžu poskytnúť argumenty aj obhajcom obvinených.

Rovnako však apeloval aj na niektorých ústavných činiteľov, ktorí, ako povedal, „takýto počin dokonca schvaľujú, či dokonca k nemu aj priamo vyzývajú“. Považuje to za nezodpovedné voči štátu. Vyzdvihol pritom prácu polície a prokuratúry. „Odvádzajú naozaj vysoko profesionálny výkon,“ povedal.