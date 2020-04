Pendleri vyrazili do boja. Nechcú sa každý mesiac nechať testovať

18.04.2020, 11:42 | pcs | © 2020 News and Media Holding

Ľudia, ktorí bývajú v zahraničí, no pracujú na Slovensku, by sa mali od mája pri každom prechode hraníc preukazovať negatívnym testom na koronavírus. Len v piatok zverejnené opatrenie sa ihneď stalo terčom kritiky Slovákov žijúcich za hranicami. Dnes zverejnili otvorený list pre hlavného hygienika Jána Mikasa a spustili petíciu.

V liste píšu, že mnohí ľudia, ktorí žijú v rakúskom pohraničí, majú stále silné väzby na Slovensko. „Väčšina z nás má na Slovensku svojich rodinných príslušníkov, veľká časť z nás dochádza na Slovensko dennodenne za prácou. A v neposlednom rade väčšina z nás na Slovensku platí dane,“ uvádza sa v liste.

„Je pre nás preto nepochopiteľné, prečo nás slovenská vláda zaraďuje medzi rizikových občanov, ktorí síce rovnako ako ostatní slovenskí občania musia dochádzať do práce, ale cestou do nej sa musia preukazovať negatívnym testom na COVID–19, aby dokázali svoju ´bezúhonnosť´,“ dodávajú ľudia žijúci v rakúskom pohraničí.

Nariadenie, podľa ktorého si pendleri musia každých 30 dní dať urobiť test na koronoavírus, je podľa listu „nielen značne diskriminačné, ale aj vo veľkej miere neopodstatnené.“ Rakúske pohraničné okresy Bruck an der Leitha, Neusiedl am See a Gänserndorf evidovali v sobotu ráno 204 infikovaných osôb. „To je približne toľko ako je v týchto dňoch evidované v Bratislave (187), avšak na ploche 8-násobne väčšej ako má mesto Bratislava.“

Nelogická je podľa listu aj požiadavka, aby sa testy opakovali každých 30 dní. Podľa rakúskych Slovákov to nepredstavuje žiadnu záruku toho, že človek, ktorý dennodenne prekračuje hranice, sa počas tejto lehoty nenakazí a je pri tom jedno, či to bude na Slovensku alebo v Rakúsku. „Ak by ste takéto nebezpečenstvo chceli eliminovať, musel by platiť zákaz vstup na Slovensko pre všetkých a to na niekoľko týždňov.“

Zahraniční Slováci spustili aj petíciu, v ktorej žiadajú zrušenie novej povinnosti. Podpísaní ľudia argumentujú okrem iného aj tým, že pendleri budú pravidelne obsadzovať voľné termíny na testovanie a ľudia, ktorí sa naozaj potrebujú otestovať, nebudú mať kde. V sobotu predpoludním bolo pod petíciou podpísaných vyše 2 700 ľudí.