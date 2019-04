Maták: Ak by štát kúpil našu nemocnicu, musel by som podať trestné oznámenie

25.04.2019

Partner investičnej skupiny Penta zodpovedný za zdravotníctvo Eduard Maták vo štvrtok tvrdo odmietol predaj súkromnej nemocnice v Boroch štátu. Na predstavení novej nemocnice v bratislavskom Lamači povedal, že o tom nikdy neuvažovali. Predstaviť si nevie ani scenár, že by štát nemocnicu vlastnil a nemocničná sieť Penty Svet zdravia by ju prevádzkovala. „Pre mňa ako občana Slovenskej republiky je neprijateľný. Musel by som podať trestné oznámenie na tých, ktorí ju kúpili,“ povedal so zveličením.