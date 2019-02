Penta mení šéfa svojej medzinárodnej siete nemocníc

01.02.2019, 13:03 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Investičná skupina Penta v piatok vymenovala nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva medzinárodného nemocničného reťazca Penta Hospitals International. Nového šéfa hľadala od júna minulého roka. Nakoniec sa ním stal doterajší holdingový finančný riaditeľ Martin Hrežo.

Jeho kariéra sa s Pentou spája od roku 2012, keď nastúpil do Sveta zdravia, ktorá prevádzkuje sieť nemocníc na Slovensku. Ako finančný riaditeľ tam pôsobil do roku 2017. Potom prešiel do Penta Hospitals Interantional, kde mal až doteraz na starosti finančné riadenie nemocníc celej skupiny. Teda na Slovensku, v Česku a v Poľsku.

Neprehliadnite Penta mení šéfa siete nemocníc a polikliník

Marek Duban končí na poste generálneho riaditeľa

Penta mení šéfa siete nemocníc a polikliník Penta žiada prvé povolenia pre výstavbu novej nemocnice v Boroch

Po Michalovciach chce investičná skupina stavať v hlavnom meste

Investičná skupina uvádza, že poslaním M. Hreža v najbližších rokoch bude „pokračovať v realizácii dlhodobej stratégie skupiny, ktorej hlavnými piliermi je zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a reprofilizácia nemocníc a polikliník smerom k ich vyššej integrácii a prevádzkovej excelentnosti“.

Na vyšší post tohto ekonóma dostali jeho doterajšie skúsenosti. Fakt, že dobre pozná prostredie, v ktorom Penta pôsobí a jeho jazykové znalosti, ovláda aj poľštinu. Jeho doterajšia pozícia zostáva nateraz neobsadená. Aktuálne bude prioritou nového šéfa nájsť aj nového medicínskeho riaditeľa. V hre by mali byť tri zahraničné mená.

Martin HrežoZdroj: Penta Investments

M. Hrežo vystriedal na čele Penta Hospital International Václava Jirků, ktorý dočasne viedol holding po Attilovi Véghovi. Podľa informácií TRENDU bol práve A. Végh jedným z hlavných dôvodov odchodu niekdajšieho generálneho riaditeľa Sveta zdravia Ľuboša Lopatku. Mali rozdielne názory na smerovanie nemocníc.

Ešte vlani v lete sa Penta rozlúčila s A. Véghom po vzájomnej dohode. Dôvodom malo byť, že nedokázal naplniť predstavy investičnej skupiny, ktorá ho najala. Jeho úlohou bolo preniesť zahraničné trendy na Slovensko, Česko a Poľsko. A. Végh v minulosti šéfoval univerzitným nemocniciam South Manchester, spoločnosti Cambridgeshire a Peterborough Foundation Trust v Spojenom kráľovstve. Päť rokov pracoval aj v McKinsey & Company, ktorá viedla transformačné programy veľkých nemocničných skupín.

Penta Hospitals International vystriedal za obdobnú spoločnosť – Capio AB. V júni 2018 ho vymenovali za nového generálneho riaditeľa firmy. Capio vlastní nemocnice, špecializované kliniky a ambulancie primárnej zdravotnej starostlivosti vo Švédsku, Nórsku, Dánsku, Francúzsku a Nemecku. Podľa informácií na trhu sa údajne dostala pod vplyv inej zahraničnej firmy Fresenius, ktorá už stihla vymeniť celé vedenie. Informácie o tom, že zvažuje kúpiť aktíva od spoločnosti Capio sa objavili v polovici minulého roka.

Poznámka: TREND patrí do vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí Pente.