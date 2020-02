Matovič protestoval pred úradom vlády. Demonštratívne zapálil 5-tisíc sviečok

17.02.2020, 19:55 | TASR

Ľudia na Slovensku umierajú zbytočne, dôvodom je rozkradnuté zdravotníctvo. Myslí si to líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Príčinu vidí aj v skupine Penta, ktorá podľa neho v spolupráci so stranou Smer-SD ukradla z rezortu 400 miliónov eur. Vyhlásil to pred desiatkami ľudí na pondelkovom proteste pred úradom vlády.