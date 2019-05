PET fľaše sa rozkladajú aj 450 rokov, ale sedem percent Slovákov ich do obchodu vracať nebude

03.05.2019, 14:14 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Príprava zákona, podľa ktorého by sa malo na Slovensku spustiť zálohovanie PET fliaš od roku 2022, je v legislatívnom procese. Kým ochranári zálohovanie vítajú, výrobcovia a odpadový biznis žiadali o jeho odklad. Čo naň hovoria spotrebitelia, zisťovala prieskumná agentúra IPSOS.

Takmer 90 percent respondentov v jej prieskume uviedlo, že by ich zálohovanie plastových fliaš motivovalo vracať ich po použití naspäť do obchodu. Z toho odpoveď „rozhodne áno“ deklarovalo 66 percent opýtaných a „skôr áno“ 23 percent účastníkov prieskumu.

Najviac preferovanou výškou zálohy s podielom 24 percent je suma 20 centov za jednu fľašu. Ak by mala záloha nulovú hodnotu, ochotu vracať fľaše by prejavilo okolo 11 percent dopytovanej populácie. Táto alternatíva výraznejšie rezonovala u mladších ľudí vo veku od 18 do 34 rokov než u starších ročníkov nad 55 rokov.

Viac ako 15 percent opýtaných uviedlo,

