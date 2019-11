Petržalčania: Nemáme isté parkovanie. Môžu za to podnikatelia či „CPčkári“

05.11.2019, 10:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Od začiatku novembra už ľudia, ktorí bývajú na petržalských Dvoroch, nezaparkujú hocikedy a hocikde. Teda najmä tí, ktorí tam nemajú trvalý pobyt. Začala tam pilotne platiť nová parkovacia politika tejto mestskej časti. Ako funguje a čo na to hovoria miestni?

V pondelok poobede, tri dni po spustení rezidenčného parkovania v Petržalke, je na pomedzí Dvorov a Lúk v uliciach pokoj. Modré čiary, ktoré signalizujú miesta vyhradené pre rezidentov, sú úhľadne nakreslené a dobre viditeľné, keďže sú čerstvé. Voľných miest na parkovanie je pomerne veľa.

Lenže Petržalka nikdy nemala problém s parkovaním cez deň. Kritická situácia nastáva večer a v noci, pretože táto mestská časť slúži pre Bratislavčanov skôr ako nocľaháreň, hoci aj firiem tam pribúda.

Nevedomosť a obavy

V Petržalskej tržnici v Lúkach je poloprázdno. Čašníkovi ani slečne pri pokladni v miestnej kaviarni nie je do reči a o parkovaní sa ako nevodiči nechcú vôbec baviť. Zhovorčivejšia je dôchodkyňa so psom pre jedným z panelákov na Smolenickej ulici. Hoci sama býva v starej Petržalke pri železničnej stanici a tu je na návšteve u syna, na novom parkovaní sa jej nepozdáva to, že aj keď si človek zaplatí, nemá miesto na parkovanie isté.

„Podnikatelia majú svoje autá na našich miestach a nikoho to netrápi,“ dodáva Kvetoslava Tomaškovičová. Tiež sa jej nepáči to, že niektorí cezpoľní odstavia svoje autá pri železničnej stanici v Petržalke aj na týždeň a idú pracovať do Viedne.

Ostatní Petržalčania, s ktorými sa TREND rozprával potvrdili, že s parkovaním je v tejto mestskej časti problém. Dúfajú, že rezidenčné parkovanie prečistí parkoviská. Na druhej strane nás prekvapilo, že napriek silnej mediálnej kampani mestskej časti a informatívneho webu neovládali detaily parkovacej politiky a netušili, že ani rezident nemá nárok na miesto pre auto pred svojim panelákom. Sťažovali sa len, že im susedia parkujú na „ich“ miestach. Pocit, že verejný priestor je ich a môžu ho bezplatne okupovať autami je nielen u Petržalčanov silno zakorenený.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť