Plán prestavby Roosveltovej nemocnice je známy. Varujú pred nedovolenou pomocou

30.01.2019, 06:30 | Mária Hunková

Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo analýzu obnovy Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. V materiáli hodnotilo niekoľko modelov, medzi nimi aj výstavbu úplne novej nemocnice. Aj keď práve tá by bola najefektívnejšia, rezort namiesto toho navrhuje kompletnú rekonštrukciu súčasných budov.

Tie sú už ďaleko za hranicami svojej životnosti. Od kolaudácie banskobystrickej nemocnice ubehlo 35 rokov a v súčasnosti nespĺňa technické ani procesné požiadavky na moderné zdravotnícke zariadenie. „Budovy nemocnice sú na hraniciach svojej technickej životnosti, ale ako komplex predstavujú fungujúci celok,“ hodnotia analytici v dokumente, ktorý v stredu prerokuje vláda.

Aby mohla nemocnica ďalej optimálne fungovať, je potrebné odstrániť technické nedostatky a neefektívne procesy, ktoré sa podpisujú aj na hospodárení. Analýza ministerstva načrtla niekoľko možností, ako sa popasovať so zastaraným zariadením. Zvažovalo sa, aké má postavenie v kraji, s akými odbormi treba do budúcna počítať a tiež, aká by bola ekonomická návratnosť investícií.

Zachovajú súčasný model

Analýza ukázala, že banskobystrická nemocnica má vytvorené tímy špičkových odborníkov a má predpoklady na rozvoj ďalších medicínskych programov. Chýbajú jej špecializované pracoviská pre dlhodobo chorých a geriatrov, tiež pracoviská pre paliatívnu starostlivosť a denné stacionáre. Analytici zvažovali, že by sa stali súčasťou novej nemocnice, no nakoniec za racionálnejšie považujú zachovanie súčasného modelu.

Vo fakultnej nemocnici by sa mala naďalej poskytovať len

