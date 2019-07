Planétu treba rýchlo zalesniť, tvrdia vedci. Účinne to spomalí zmeny klímy

05.07.2019, 08:59 | TASR

Proti zmene klímy sa dá najúčinnejšie bojovať zalesňovaním. Na Zemi je možné vysadiť o tretinu viac lesov bez toho, aby to ovplyvnilo mestá alebo poľnohospodársku pôdu, píšu výskumníci z technologického inštitútu ETH v Zürichu v štúdii, ktorú zverejnilo najnovšie číslo časopisu Science.

Aby vypočítali skutočné ako aj potenciálne pokrytie lesmi, vedci analyzovali takmer 80-tisíc satelitných snímok relatívne nedotknutých lesov – od hustých džunglí až po riedko zalesnené oblasti.

Zistili, že Zem by mohlo pokrývať celkovo približne 4,4 miliardy hektárov lesa, píše stránka rakúskeho verejnoprávneho telerozhlasu ORF. To je o 1,6 miliardy hektárov viac v porovnaní so súčasným stavom. Ak sa z tejto rozlohy odpočítajú oblasti, ktoré rozrastajúce sa ľudstvo potrebuje pre poľnohospodárstvo a mestá, zostane 0,9 miliardy hektárov (to je približne plocha USA), na ktorých by ste mohli vysádzať stromy.

Keď tieto lesy dospejú, mohli pohltiť 205 miliárd ton uhlíka, čo sú asi dve tretiny množstva, ktoré sa uvoľnilo do atmosféry ľudskou činnosťou od začiatku priemyselnej revolúcie.

Viac ako polovica plochy, ktorá je teoreticky vhodná na zalesňovanie, sa nachádza len v šiestich štátoch: Rusku (151 miliónov hektárov), Spojených štátoch (103 miliónov hektárov), Kanade (78,4 milióna hektárov), Austrálii (58 miliónov hektárov), Brazílii (49,7 milióna hektárov) a Číne (40,2 milióna hektárov). Všetko sú to veľké priemyselné krajiny.

Do akej miery by mohlo cielené globálne zalesňovanie prispieť k boju proti globálnemu otepľovaniu, prekvapilo aj samotných vedcov. Spoluautor štúdie Tom Crowther to považuje za najlepšie riešenie, ktoré je v súčasnosti k dispozícii.

„Musíme však konať rýchlo, pretože bude trvať desaťročia, kým lesy dospejú a využijú svoj potenciál ako prirodzené rezervoáre CO2,“ hovorí T. Crowther. Autori štúdie však varujú, že súčasné možnosti zalesňovania sa zmenšujú s postupujúcou klimatickou zmenou.

Na rozdiel od mnohých modelov bude totiž lesov s postupným otepľovaním skôr ubúdať ako pribúdať. Rozloha lesov v severných oblastiach zemegule sa síce mierne zvýši, ale to nevykompenzuje straty hustých tropických lesov.