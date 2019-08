Platiť bankám za uložené peniaze? Ľudia by si úspory schovávali pod vankúš

Štandardná prax hovorí, že keď si do banky uložíte úspory, dá vám za ne úrok. Vkladateľ tak počíta s tým, že po istom čase dostane viac, ako do banky vložil. No súčasná situácia s nízkymi úrokovými sadzbami môže túto prax postaviť na hlavu.