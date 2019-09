Platobná brána Stripe vstupuje na Slovensko. Čaká ju tu silná konkurencia

10.09.2019, 09:37 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Stripe vytvoril veľmi jednoduchú platobnú bránu pre e-shopy a na nej postavil viacero produktov, ktoré by mali uľahčovať firmám online predaj a zákazníkom nákup. Na slovenskom trhu bude čeliť jednak jeho malosti aj etablovaným hráčom v platobnom biznise.

Úspech Stripu na trhu bude závisieť od toho, ako rýchlo a úspešne presvedčí obchodníkov, aby začali používať jeho systém na prijímanie a odosielanie platieb.

Ako lákadlo môže slúžiť, že je to globálna platforma, ktorá nepozná hranice štátu. Tiež jednoduchosť jeho zavedenia do e-shopu je výhodou. Na druhej strane má vyššie poplatky z každej platby, ktoré môžu byť brzdou jej rýchleho rastu na malom slovenskom trhu.

Jednoduchosť ako lákadlo

„S nami vám stačí jedna zmluva a postaráme sa o všetko. Prirovnal by som to k tomu ako keď sa pripojíte do zásuvky s elektrikou. Vidíte len dve diery, nemusí vás zaujímať aké sú za ňou drôtiky,“ vysvetľuje pre TREND výhody platobnej platformy Felix Huber, riaditeľ Stripe pre strednú a východnú Európu, Blízky východ a Afriku. Podľa neho je výhoda ich softvéru aj v tom, že sa môže použiť pre viaceré biznis modely na webe.

Podľa odborníkov jednoduchosť integrácie Stripe a hotové riešenie by malo byť lákadlo najmä pre menšie e-shopy. „Majú veľmi variabilný spôsob implementácie, takže predpokladám, že developeri sa do nich zaľúbia,“ tvrdí Peter Géc, majiteľ firmy Infinity Consulting, ktorá sa venuje poradenstvu v platobných systémoch.

