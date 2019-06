Platy absolventov: Najväčšie očakávania majú informatici, vidia sa na jeden a pol tisícky

Čerství absolventi vysokých a stredných škôl očakávajú pri nástupe do svojej prvej práce v priemere 1 060 eur mesačne. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu kariérneho portálu Profesia.sk. Štúdia odhalila aj to, že v porovnaní s predošlým rokom očakávanie absolventov stúplo o 65 eur.