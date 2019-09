Platy rástli rekordne, ale aj dlh: Sme na tom lepšie ako pred krízou?

15.09.2019, 09:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Od krachu Lehman Brothers uplynie už 11 rokov. Slovensko v rokoch 2007 a 2008 zažívalo rekordne nízke úrovne verejného dlhu a výrazne rýchly rast hrubého domáceho produktu (HDP). Po kríze sa však situácia zmenila a dnes sú slovenské ekonomické ukazovatele výrazne odlišné.

Pätnásteho septembra si celý svet pripomenie pád veľkej investičnej banky Lehman Brothers, ktorá sa považuje za oficiálny začiatok finančnej krízy z rokov 2007 – 2008. Druhá najväčšia kríza po Veľkej hospodárskej kríze z konca dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia priniesla so sebou prepad hospodárskeho rastu, nárast nezamestnanosti a zvýšeniu zadlženosti štátov.

Neprehliadnite Smer navrhne automatické zvyšovanie minimálnej mzdy od roku 2021

Slovensko sa v prípade schválenia dostane v pomere výšky minimálnej mzdy k...

Smer navrhne automatické zvyšovanie minimálnej mzdy od roku 2021 Rast platov na Slovensku je najvyšší od krízy. Kto zarába najviac?

V druhom kvartáli roka 2019 vzrástol priemerný plat na Slovensku najvyšším tempom...

Zo Spojených štátov amerických sa kríza, ktorá začala prasknutím hypotekárnej bubliny, preliala do Európy o niečo neskôr, no najväčšie problémy na starom kontinente prepukli počas dlhovej krízy z konca roku 2009. Kríza zasiahla aj Slovensko, ani ono nebolo výnimkou a prejavilo sa to aj na číslach.

Čo sa po 11 rokoch zmenilo? Máme väčší dlh, rast HDP sa na pred krízové úrovne nedostal, za to ale máme nižšiu nezamestnanosť a vysoký rast miezd, najmä z posledných rokov.

TREND vybral päť základných makroekonomických ukazovateľov,

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť