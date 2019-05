Po eurovoľbách: Smer opäť našiel vinníka, opozícia potrebuje reštart

27.05.2019, 14:03 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Eurovoľby potvrdili, že politické strany sú naďalej úzko naviazané na konkrétne regióny. A to môže byť dôležité aj v tých parlamentných.

Eurovoľby ukázali, že pokračuje jasný trend, podľa ktorého Smer stráca voličov. Zdá sa, že ďalšiu koaličnú stranu Most-Híd už nič nezachráni. SNS sa v nasledujúcich voľbách môže triasť o 5 percent voličov. Vrásky na čele musí mať aj stará opozícia (SaS, OĽaNO).

Môže za to Bratislava

S výsledkami eurovolieb sa politické strany vysporadúvajú rôznym spôsobom. V prípade Smeru však takmer rovnako ako pri všetkých predchádzajúcich voľbách do samosprávnych krajov, komunálnych volieb či volieb prezidenta.

Na prvom mieste Smer vyzdvihol, že strana získala viac hlasov ako v predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Je faktom, že to tak je, Smer tentokrát v eurovoľbách získal o takmer 20-tisíc hlasov viac ako pred piatimi rokmi. Tento údaj má ale malú vypovedaciu hodnotu, keďže prišlo viacej voličov a nič nehovorí o skutočnej pozícii tejto strany.

Pozitívom hodnotenia ale je, že tento výsledok už Robert Fico neoznačil za výhru, tak ako v prípade jednoznačnej prehry vo voľbách do vyšších územných celkov.

Smer vidí problém opäť v tom, že v eurovoľbách rozhodli voliči veľkých miest. To vraj má byť teraz dôvodom pre stranu na zamyslenie, ako viac odkomunikovať program strany v mestách, a zároveň viac mobilizovať voličov na vidieku, aby o osude krajiny nerozhodovalo iba hlavné mesto.

Problém nie je len v pokrivenom sebahodnotení Smeru, v tom, že nedokáže bez prikrášľovania zhodnotiť svoje pôsobenie a volebné výsledky. Ten je len vyjadrením toho, že Smer nedokáže zmeniť svoju politiku, aby zastavil pokles voličov.

V eurovoľbách, ale nielen v nich, naozaj rozhodla Bratislava a veľké mestá. To, čím sa teraz prezentuje Smer mu však nemôže prilákať mestského voliča. Toho nezaujímajú marketingové sociálne balíčky, chcú slobodu, spravodlivosť a demokraciu vo verejnom živote. Chce zmenu, nové tváre, ľudí, ktorí nie sú poprepájaní s oligarchami a zašpinení korupciou. Smer týmto voličom jednoducho nemá čo ponúknuť.

Strana avizuje, že chce zároveň viac mobilizovať voličov na vidieku. Smer bol najsilnejší na východe a hornej Nitre, ibaže aj tu už stráca.

Smer chce mobilizovať vidieckych voličov. Tu však naráža na veľký problém. Týchto voličov dokáže lepšie osloviť Kotleba, ktorý sa usadil na Kysuciach. V tejto tradičnej bašte ale Smer už porazila Kotlebova ĽSNS. Ak si teraz Smer z toho zoberie ponaučenie, že sa musí Kotlebovcom priblížiť slovníkom a aj politikou, mýli sa. Ani tadiaľto cesta nevedie.

Ak chce dosiaľ najsilnejšia strana získať nejakých voličov, musela by sa zmeniť. Ale to by už nebol ten Smer, ktorý je tu dnes. Chcú skalní voliči strany iný Smer? Nechcú.

Koaliční partneri v problémoch

Koaličné strany SNS a Most-Híd majú vážny problém. Sú súčasťou koalície a tak všetko zlé, čo vyprodukuje Smer sa nalepí aj na ne. Most-Híd by mal objektívne zhodnotiť, čo všetko pre svojich voličov sa im podarilo dosiahnuť. Či vstup do tejto koalície vôbec stál za to. Cena, ktorú bude musieť Most-Híd zaplatiť bude veľmi vysoká. Strana, ktorá je na politickej scéne už desať rokov bude možno musieť svoju existenciu zachrániť spojením sa so SMK.

Národniari majú ten istý problém ako Smer. Ich témy oveľa šikovnejšie servírujú voličom Kotlebovci a a budúci Harabinovci. Ak sa títo dvaja spoja pred parlamentnými voľbami, SNS odíde s Andrejm Dankom za Jánom Slotom.

SNS nemá odborníkov, je to vyprázdnená strana. Nemá zbrane, ktoré by mohla vytiahnuť voči ĽS NS.

Zmenu treba. Aj v opozícii

Opozičné parlamentné strany tiež nemajú dôvod na radosť.

SaS dlho profitovala ako najhlasnejší kritik Smeru a koalície. Hoci to bola ideálna pozícia, strana z nej nič nevyťažila. V preferenciách klesá a podľa výsledkov v eurovoľbách už stratila pozíciu opozičného lídra. Chce to reštart. Voliči chcú zmenu, inak sa nevrátia.

OĽaNO sa dostalo na tesnú hranicu zvoliteľnosti. Má však naďalej svojich skalných voličov. Nových by mohlo získať, ak by začalo pracovať na zmenách spoločnosti systémovo.

Sme rodina celkom pohorela. Zjavne jej nepomohli bratstvá s podobnými stranami vo Francúzsku a v Taliansku. Ak svoju politiku nezmení, môže sa rozlúčiť s úvahou, že môže byť pre niekoho v budúcnosti zaujímavým či potrebným koaličným partnerom.

Pre KDH sú voľby potvrdením, že u svojich voličov táto mimoparlamentná strana neodišla do minulosti. Strana potvrdilo opäť svoju silu na Orave a na Spiši. Ešte je tu ťažká, preťažká úloha, ako tento kapitál pretaviť do dobrého výsledku v parlamentných voľbách, keď tu rastú kresťanské strany ako huby po daždi.