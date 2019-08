Po Nemecku plánuje prijať deti prívrženkyne IS bojujúcej v Sýrii aj Rakúsko

24.08.2019, 10:48 | TASR

Rakúsko potvrdilo plány prijať späť do krajiny dvoch synov zrejme už mŕtvej Rakúšanky, ktorá v roku 2014 odišla bojovať za Islamský štát (IS) do Sýrie. Tento týždeň po prvý raz prijalo naspäť do vlasti tri deti nemeckých občanov bojujúcich za IS v Sýrii Nemecko. Informovala o tom v sobotu stanica ORF s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zahraničných vecí.