Po vrahovi boli v utorok na súde už len nevinní a svätci

14.01.2020, 21:30 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Názor | Ani keby človek padol z hrušky, nemohol by Zoltánovi Andruskóovi uveriť všetko, čo v utorok na súde v prípade troch vrážd rozprával. Ak aj neklamal, určite nehovoril úplne všetko. Nejde o to, čo porozprával v súvislosti s objednávkou vraždy Jána Kuciaka. Ale o to, že sa tváril, akoby až do okamihu, ako zadal niekoľko objednávok na vraždy, neprešiel ani len na červenú.