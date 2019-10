Pobrežie Brazílie znečistila ropná škvrna. Ťažiari hovoria o znepokojivej záhade

09.10.2019, 10:30 | ČTK

Záhadné ropné škvrny, ktoré znečistili 1500 kilometrov severovýchodného pobrežia Brazílie, majú zrejme kriminálny pôvod. Bez bližších podrobností to dnes povedal brazílsky prezident Jair Bolsonaro.

Uviedol tiež, že nechce bez dôkazov obviňovať iné krajiny, pretože by to spôsobilo problémy. Uviedla to agentúra Reuters.

Ropa sa v posledných týždňoch objavila na viac než 100 plážach v deviatich brazílskych štátoch. Experti sa domnievali, že pochádza zo stroskotaného plavidla, avšak túto teóriu sa zatiaľ nepodarilo potvrdiť.

Podobný názor zopakoval J. Bolsonaro ešte v pondelok, dnes však uviedol, že o tom okolnosti nesvedčia. Haváriu nehlásila ani žiadna z ropných plošín pri brazílskom pobreží.

Brazílska ropná spoločnosť Petrobras dnes uviedla, že na pobreží upratala 133 ton ropy. Dodala, že záhadné ropné škvrny sú zvláštne a znepokojujúce. Už skôr vyhlásila, že nájdená ropa nepochádza podľa chemickej analýzy z jej vrtov, ale z jedného zdroja.

Podľa odborníkov je táto havária bezprecedentná a ukazuje, aký malý má Brazília prehľad o dianí na mori. Podľa Anny Caroliny Loboové z brazílskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) dozor ďalej slabne od začiatku roka, kedy J. Bolsonaro nastúpil do funkcie.

Prezident totiž opakovane kritizuje prácu neziskových organizácií na ochranu prírody, rovnako ako prácu vládnych agentúr, ktorým znižuje rozpočet.