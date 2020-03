Počet letov v Európe klesol o 60 percent. Talianske diaľnice sú poloprázdne

26.03.2020, 13:23 | TASR

Počet letov v Európe klesol tento týždeň o 60 percent alebo 92-tisíc v porovnaní s rovnakým týždňom minulého roka. Informovala o tom britská spoločnosť OAG, ktorá sa venuje zberu dát v globálnej leteckej doprave.

Podľa údajov OAG na Blízkom východe klesli lety o 45 percent a v ázijsko-tichomorskom regióne sa znížili o 30 percent. Pandémia nového koronavírusu znížila dopyt po leteckej doprave na celom svete a prinútila letecké spoločnosti uzemniť veľkú časť svojich flotíl.

Medzitým aj Rusko vo štvrtok oznámilo, že od piatka 27. marca preruší všetky pravidelné a charterové lety do a z krajiny pre ‚koronakrízu‘. Zároveň Moskva od 28. marca do 5. apríla zatvorí všetky obchody, okrem potravín, lekární a vybraných predajní so základnými položkami.

Toto opatrenia platí aj pre širšie okolie Moskvy, uviedla lokálna vláda vo svojom nariadení. Úrady oznámili opatrenia po tom, ako Rusko vo štvrtok informovalo o najväčšom náraste nových prípadov ochorenia na COVID-19, čím sa oficiálny počet nakazených zvýšil na 840.

Čo sa týka obmedzení v leteckej doprave, bude umožnená doprava ruských občanov z iných krajín späť domov alebo lety do zahraničia na základe osobitných povolení od vlády, uviedol kabinet na svojej webovej stránke.

Diaľnice bez áut

Prísny zákaz vychádzania, zavedený v Taliansku v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu, mal v uplynulých dňoch za následok prudké zníženie premávky na tamojších diaľniciach.

Podľa údajov diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia (ASPI), spravujúcej sieť s dĺžkou 3 500 kilometrov, išlo v týždni do 22. marca až o 70-percentný pokles oproti porovnateľnému obdobiu roka 2019. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol pokles 56-percentný, informovala tlačová agentúra APA.

Koronavírusová pandémia ochromila v Taliansku aj leteckú dopravu. Obzvlášť postihnuté sú rímske letiská, ktoré zaznamenali v týždni do 22. marca oproti porovnateľnému obdobiu roka 2019 až 93-percentný úbytok v počte cestujúcich.

Oproti predchádzajúcemu týždňu pokles dosahoval 81 percent, uviedli podľa APA holding Atlantia, do ktorého patrí ASPI, ako aj prevádzkovateľ rímskych letísk Aeroporti di Roma (ADR). Taliansky Národný podnik pre civilné letectvo (ENAC) medzitým predĺžil prerušenie prevádzky takmer všetkých talianskych letísk do 3. apríla.

Výrazné oslabenie premávky bolo zaznamenané aj na španielskych a francúzskych diaľniciach, ktorých prevádzkovanie zabezpečuje takisto holding Atlantia. V prípade Španielska išlo v týždni do 22. marca o medziročný pokles o 66 percent, zatiaľ čo vo Francúzsku bol tento pokles vyčíslený na 58 percent.