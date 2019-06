Podpredseda Smeru: Fico nie je u lekárov v Izraeli

02.06.2019, 10:46 | TASR

Strana Smer-SD sa podľa jej podpredsedu Juraja Blanára bude zaoberať kritikou zo strany europoslankyne a okresnej predsedníčky Košice 3 Moniky Smolkovej. Tvrdí však, že by v jej prípade postupoval inak. „Mohla využiť všetky postupy, ktoré v strane máme. Mohla túto tému otvoriť na krajskej rade,“ reagoval v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

J. Blanár zároveň odmietol informácie denníka Pravda, že sa predseda Smeru-SD Robert Fico nachádza v Izraeli v starostlivosti kardiológov, informácie podľa neho nie sú pravdivé.

„Strana Smer-SD má viac ako 70 okresných organizácií. Z tohto pohľadu jedna konkrétna organizácia z viac ako 70 vyjadrila svoj názor prostredníctvom bývalej pani europoslankyne Smolkovej a ja to vnímam z toho pohľadu, že bola dlhšie europoslankyňou a možno trochu z tej straníckej hierarchie vystúpila,“ reagoval J. Blanár s tým, že aj krajskí predsedovia strany vnímajú kritiku len ako záležitosť tejto organizácie.

J. Blanár potvrdil, že strana sa bude kritikou zaoberať. „Nie sme strana, ktorá by nejakým spôsobom zamlčovala tieto veci. Máme tam rôznorodosť názorov, čo je veľmi dôležité... Vítam, aby sme o všetkých veciach diskutovali. Som presvedčený o tom, že to tak bude aj do budúcna. Rešpektujeme názor každého člena. Dôležité je, akým spôsobom budeme vystupovať a riešiť veci,“ uviedol.

Zároveň odmietol medializované informácie o tom, kde sa Fico nachádza, ide podľa neho o mediálne hry. „Správa, ktorá bola zverejnená, že náš predseda je v Izraeli a že, nebodaj, o tom vie aj Benjamin Netanjahu, sa vôbec nezakladá na pravde. Pán predseda je na dlhodobo plánovanej súkromnej veci, ktorú rieši v programe,“ objasnil.

V nedeľu premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že nevie, kde sa Robert Fico nachádza a od eurovolieb s ním nehovoril.