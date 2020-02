Podpredseda ÚVO Bugala pre pochybenia končí. Nástupca je známy

05.02.2020, 15:50 | TASR

Novým podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa stane Jaroslav Lexa, ktorý je v súčasnosti riaditeľom Inštitútu verejného obstarávania. Jeho vymenovanie v stredu schválila vláda. Zároveň odobrila návrh na odvolanie z funkcie podpredsedu Juraja Bugalu. Nových členov Rady ÚVO kabinet na stredajšom zasadnutí nevymenoval.

„Pán Lexa je dlhoročný odborník v oblasti verejného obstarávania, je verejnosti známy a má transparentný odpočet svojej činnosti,“ skonštatoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák. J. Lexa podľa neho prijal záväzok transparentného pôsobenia v rade. „Bude po mojom vzore transparentne, otvorene rozprávať, ako hlasuje na rade, aký má právny názor,“ dodal M. Hlivák.

Neprehliadnite ÚVO má nového kontroverzného podpredsedu, Juraj Bugala robil s Kmotríkom

Ak sa preukáže, že neposkytoval právne služby v súlade so zákonom, z funkcie...

ÚVO má nového kontroverzného podpredsedu, Juraj Bugala robil s Kmotríkom Kmotríkov advokát nie je kompromis, Hlivák ani nezabojoval

Názor | Šéf Úradu pre verejné obstarávanie to na vládu ani neskúsil...

Premiér pred rokovaním vlády pripustil, že keďže má byť vymenovaný podpredseda, nemusia sa pre funkčnosť rady vymenovať dvaja členovia rady. „Ja som ani nepozeral, čo sú to za mená, ja vôbec ani neviem, aké sú vôbec ešte odvolacie konania na ÚVO, mňa to nemá čo zaujímať, ani ma to nezaujíma,“ poznamenal v súvislosti s kritikou kandidátov do rady ÚVO zo strany OĽaNO.

„Sú to ľudia, ktorí prešli nejakým 'výberkom', pravdepodobne ich môžem asi raz a navždy zamietnuť, keďže nie sú považovaní za tých top kandidátov,“ podotkol predseda vlády. Pripustil zároveň spustenie nového procesu výberu nových členov rady, možno sa naraz spustí výberové konanie na tri nové miesta.

Rada zriadená zákonom o verejnom obstarávaní má deväť členov. Patrí do nej predseda ÚVO, podpredsedovia a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda. V septembri 2018 sa skončilo funkčné obdobie dvom členom Rady ÚVO.

Zistili porušenie zákona

Odvolanie J. Bugalu z funkcie podpredsedu úradu odôvodnil M. Hlivák zistenými porušeniami zákona, ktoré sa týkajú jeho advokátskej kancelárie. V návrhu na odvolanie sa konštatuje, že Bugala v zmysle ôsmich rozhodnutí Okresného súdu Žilina v čase pred nástupom do funkcie konal v rozpore so zákonom o Registri partnerov verejného sektora.

Jeho konanie sa podľa M. Hliváka môže považovať za nezlučiteľné s funkciou podpredsedu ÚVO. J. Bugala sa však bráni, podľa neho nie je naplnený ani jeden dôvod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého by mohlo dôjsť k jeho odvolaniu z funkcie vládou.

V návrhu sa uvádza, že v ôsmich konaniach, v ktorých vystupovala Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ako oprávnená osoba, boli zistené porušenia zákona, pričom advokátskej kancelárii boli uložené sankcie. Jediným konateľom oprávnenej osoby bol v čase, keď malo dôjsť k porušeniu zákona, Juraj Bugala, súčasný podpredseda ÚVO.

Návrh na odvolanie ďalej ozrejmuje, že oprávnená osoba, teda advokátska kancelária, porušila svoju zákonnú povinnosť nestrannosti podľa zákona o Registri partnerov verejného sektora. V materiáli sa zdôrazňuje, že výroky vo všetkých ôsmich rozhodnutiach sú právoplatné.

Bugala sa sám nevzdal

Ako M. Hlivák priblížil v decembri minulého roka na brífingu, súd uložil pokuty za nezákonné overovanie vlastníctva v mnohých firmách Ivana Kmotríka pre Register partnerov verejného sektora. Dodal, že nezákonný postup sa podľa verdiktu súdu má vzťahovať aj na J. Bugalu.

Napriek komplexnosti úpravy Registra partnerov verejného sektora a nastavených sankčných mechanizmov je podľa predloženého materiálu ÚVO ako jediný oprávnený na ukladanie pokút za porušenie povinností s ním spojených na strane verejného sektora. Aj preto podľa návrhu nie je možné, aby vo funkcii podpredsedu úradu zotrvávala osoba, u ktorej bolo preukázané „závažné porušenie pravidiel na úseku Registra partnerov verejného sektora“.

M. Hlivák koncom decembra minulého roka vyzval J. Bugalu, aby sa vzdal funkcie. Dal mu čas na rozmyslenie do najbližšieho rokovania vládneho kabinetu. Upozornil ho, že ak sa funkcie nevzdá, predloží návrh na jeho odvolanie vláde.