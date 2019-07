Polepšia si vodiči Uberu a Boltu? Brusel ich chce viac chrániť

16.07.2019, 15:00 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Rastislav Kalnovič je stavebný inžinier, o dva mesiace začne pracovať pre firmu v Nemecku. Momentálne si užíva leto, kým nastúpi k novému zamestnávateľovi, nechce len oddychovať. V časoch dopravnej špičky preto v Bratislave jazdí pre Bolt a Uber.

„Je to veľmi efektívne, pretože si za relatívne krátky čas dokážem zarobiť slušné peniaze,“ hovorí 26-ročný Bánovčan. Ak by v brandži ostal, o tri roky by mu malo byť ešte lepšie, pretože získa pracovnoprávnu ochranu.

Európsky parlament tento rok v apríli prijal smernicu, ktorá pod ochranné krídla štátu zaradí aj pracovníkov zdieľanej ekonomiky z platforiem, ako sú Uber, Bolt či slovenské Jaspravím, Hopin a Wilio.

Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ zavádza právo pracovať pre iných zamestnávateľov, teda zákaz exkluzivity, právo dostať školenie zdarma počas pracovnej doby či nárok na zaplatenie práce pri zrušení zákazky na poslednú chvíľu.

Členské štáty musia pravidlá vyplývajúce zo smernice zapracovať do vnútroštátnych predpisov do 1. augusta 2022. „Ministerstvo sa už na transpozíciu smernice pripravuje. Potrebná bude

