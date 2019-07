Gašpar zvažuje kariéru v politike. Hľadá stranu, ktorá mu bude blízka

29.07.2019, 15:23 | raj | © 2019 News and Media Holding

Exprezident Policajného zboru Tibor Gašpar uviedol, že nevylučuje vstup do politiky. „Musel by som sa však veľmi zamyslieť nad tým, ktorá zo súčasných strán má program a hodnoty blízke tým mojim,“ uviedol na svojom profile na Facebooku.

„Vstup do politiky je jediný zákonný spôsob ako môže občan presadzovať svoj názor a pohľad na život tejto spoločnosti a získať si tak podporu a sympatie ostatných spoluobčanov. Ak dospejem k presvedčeniu, že moje názory zdieľajú viacerí občania a je záujem ich aplikovať do praxe (napr. zákonov tejto krajiny), nevylučujem v budúcnosti ani vstup do politiky,“ napísal T. Gašpar.

Rodina s Bödörom

Sľúbil, že sa vyjadrí aj k udalostiam po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Práve tie viedli k jeho predčasnej rezignácii v máji 2018.

Policajného exprezidenta podozrievali, že na jeho pokyn lustrovali J. Kuciaka v policajnej databáze. Informácie o ňom sa mali dostať k nitrianskej skupine Bödörovcov, ktorá je s T. Gašparom rodinne prepojená.

Úniku informácií smerom k nim napovedá aj incident z decembra minulého roka, keď sa NAKA údajne chystala zatknúť Norberta Bödöra, no ten prišiel ešte predtým na políciu sám s tým, že chce vypovedať. Nakoniec uviedol, že o vražde J. Kuciaka a jeho partnerky nič nevie.

N. Bödör by podľa medializovaných informácií mohol stáť za sledovaním nielen J. Kuciaka, ale aj ďalších novinárov.

Viaceré prešľapy

T. Gašpar po rozhovore s premiérom Petrom Pellegrinim odstúpil s odôvodnením, že nechce, aby bol policajný zbor pod atakom verejnosti. Pod jeho vedením však došlo k viacerým pochybeniam pri vyšetrovaní vrážd J. Kuciaka a jeho partnerky.

Tvrdil, že šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer nebol na mieste činu. Neskôr musel uznať, že sa tam R. Krajmer nachádzal. Uviedol však, že tam bol z presných policajných dôvodov, ktoré súvisia s vyšetrovaním veci. R. Krajmer sa nakoniec rozhodol odstúpiť.

Ďalším pochybením vo vyšetrovaní vraždy novinára, ku ktorému za Gašparovho šéfovania došlo, bola obhliadka miesta činu patológom ktorý na to – narozdiel od súdnych lekárov – nie je kvalifikovaný.

Po rezignácii šiel T. Gašpar do Českej republiky, kde radil ministovi vnútra Janovi Hamáčkovi. Český minister za tento krok zožal u susedov kritiku a spoluprácu s T. Gašparom nakoniec ukončil. Exprezident policajného zboru to skúšal aj ako poradca slovenskej ministerky vnútra Denisy Sakovej. Aj v tejto funkcii však v januári 2019 skončil.

V súčasnosti T. Gašpar spolupracuje na vytvorení bezpečnostného inštitútu, platforme združujúcej odborníkov, ktorá má zároveň publikovať komentáre a analýzy.