Politika podľa Fica: koncentrát špiny a vydierania

25.01.2019, 12:12 | Marián Leško

Názor | Kto sledoval trojdňové vypočúvanie uchádzačov o post na Ústavnom súde, mohol mať z toho celkom dobrý pocit. Na rozdiel od predchádzajúcich čias, keď sa poslanci ústavnoprávneho výboru zaoberali potenciálnym kandidátom na ústavného sudcu iba formálne a len pár minút, teraz sa to podobalo na skutočný „hearing“. Aj keď sa v tomto ohľade veci zmenili k lepšiemu, Robert Fico nám všetkým oznámil, že pokiaľ ide o voľbu ústavných sudcov ako takú, lepšie to už nebude. Len tak, ako to chce on. A že vypočúvanie nebude mať ani najmenší vplyv na to, kto bude za kandidáta zvolený a kto nie.