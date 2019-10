Polovica sudcov sa bojí a tá druhá sú tupci. Na súde sa čítala Kočnerova Threema

28.10.2019, 19:17 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Senát Špecializovaného trestného súdu rozhodol, že pasáže z komunikácie v aplikácii Threema sa na pojednávaniach v kauze zmenky môžu čítať. Konverzácia medzi mafiánom Marianom Kočnerom a bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou zo Smeru ukázala, ako sa ovplyvňovalo rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V.

Kým počas prvých hlavných pojednávaní v kauze miliónových zmeniek, na základe ktorých mafián Marian Kočner žiada od Pavla Ruska, respektíve televízie Markíza 69 miliónov eur, bola pojednávacia miestnosť celkom plná, v pondelok bola asi polovica stoličiek neobsadená.

Pojednávací deň sa pritom rozhodne za nudný označiť nedá. Pred senát sa po druhý raz posadil M. Kočner, ktorý je stíhaný v najprísnejšom väzobnom režime. Naopak, jeho spoluobžalovaný, Pavol Rusko, pred senátom tento raz chýbal. Obaja čelia podozreniu, že miliónové zmenky sfalšovali a chceli televíziu Markíza okradnúť.

Mikovi vraj vybavil miesto

Na začiatku dostal M. Kočner priestor na to, aby sa vyjadril k výpovediam svedkov, ktorých súd vypočul počas úvodných dní pojednávania. Zastavil sa najmä pri výpovedi exriaditeľa Markízy Václava Miku a pri výpovedi bývalého spolumajiteľa Markízy a dnešného šéfa Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika.

Pri V. Mikovi M. Kočner vyrozprával príbeh, podľa ktorého mu vraj miesto riaditeľa televízie vybavil on. Ešte v čase, keď bol spolumajiteľom Markízy J. Kováčik, údajne hľadal náhradu na miesto Vladimíra Repčíka, s ktorého prácou nebol spokojný. M. Kočner sa ponúkol, že skúsi osloviť V. Miku, ktorý v tom čase predával svoj podiel v rádiu Expres.

„V. Miku som odporučil preto, že on nebol odborník len v oblasti médií, ale veľmi dobré boli aj jeho biznisové výsledky. Bol pre mňa garanciou, že keď sa stane riaditeľom Markízy, tá bude mať peniaze a Rusko bude mať prostriedky na to, aby ma vyplatil,“ vyhlásil M. Kočner pred súdom s tým, že predpokladá, že si na to dnes nikto zo zainteresovaných nespomenie. TREND overoval tento príbeh u V. Miku

