Poľsko chce radikálne zvýšiť minimálnu mzdu: Najdôležitejšie správy na ráno

Zvolebnieva sa aj v Poľsku

Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) prichádza mesiac pred voľbami so sľubmi pravidelných bonusov pre dôchodcov a výrazného zvýšenia minimálnej mzdy. Momentálna minimálna mzda je na úrovni 2 250 zlotych (520 eur), no vláda ju chce zvýšiť do konca budúceho roka na úroveň 3 000 zlotych (690 eur) a do konca roka 2 023 na 4 000 zlotych (920 eur). Dôchodcovia dostanú dva trináste platy, hovorí Jaroslaw Kaczynski, šéf strany PiS. Podľa posledných predvolebných prieskumov by strana získala 43 percent hlasov, čo by jej zabezpečilo väčšinu v parlamente. PiS zároveň sľubuje aj podporu farmárov a zvýšenie minimálnej penzie, píše Reuters.

Brexit aj za cenu väzenia

Britský premiér Boris Johnson sa nenecháva odradiť od svojej stratégie tvrdého brexitu ani parlamentom. Dnes má parlament odhlasovať povinnosť premiéra prísť do 19. októbra s dohodou alebo požiadať o predĺženie brexitu. Zdá sa, že B. Johnson nie je týmto rozhodnutím vyrušený a ani v prípade, že sa s EÚ nedohodne, neplánuje požiadať o predlženie odchodu, píše Bloomberg. Riskuje tak súdny spor a väzenie. Spojené kráľovstvo nemá ústavu, a tak premiér bude testovať limit zákonnosti svojho počínania. Medzitým svoj postoj pritvrdzuje aj Francúzsko, keď minister zahraničia hovorí, že pri tom ako momentálne stoja veci, Európska únia neposkytne Británii ďalší odklad.

Ľudia chcú za premiéra Pellegriniho alebo Kisku

Prieskum AKO realizovaný pre Hospodárske noviny ukázal, že zo súčasnej politickej scény ľudia považujú za vhodného predsedu vlády prakticky iba dvoch kandidátov – súčasného premiéra Petra Pellegriniho, ktorého preferencie sú na úrovni 26,9 percenta, alebo Andreja Kisku s preferenciami 15,2 percenta. Posledné zvyšovanie preferencií strany Za ľudí a posilnenie stredopravej koalície dáva Andrejovi Kiskovi reálnu šancu na post budúceho predsedu vlády.

Rusko sa chystá vydať dlhopisy v čínskej mene

Ruská vláda plánuje prvý krát v histórii vydať svoje dlhopisy v čínskej mene remnimbi. Vláda sa dlhodobo snaží znížiť svoju závislosť na americkom dolári. Predaj dlhopisov v čínskej mene by mal potenciál osloviť čínskych investorov. O podobný krok sa už snaží Gazprom, píše SCMP.

Priame zahraničné investície sú umelé

Nedávna štúdia medzinárodného menového fondu ukázala, že až 40 percent objemu priamych zahraničných investícií v objeme 15 biliónov amerických dolárov nie je skutočných. Jedná sa iba o umelý kapitál s cieľom minimalizovať svoje daňové povinnosti. Až polovici takýchto investícií dominuje Luxembursko a Holandsko. V prípade Írska sú umelé až dve tretiny priamych investícií, keď sa zaň skrývajú obrovské investície firmy Apple do svojho podielu v Apple Ireland, píše Financial Times.

British Airways v bezprecedentnom štrajku

Piloti British Airways ohlásili na pondelok 48-hodinový štrajk, čo odstavilo väčšinu lietadiel spoločnosti a zmarilo plány tisícom cestujúcich. Piloti žiadajú vyššie platy, čo spoločnosť odmieta, uvádza Reuters.