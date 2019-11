Poľsko je európska továreň na kurčatá. Súperov ničí cenami

13.11.2019, 08:09 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Premena 40-gramového jednodňového kuriatka do stavu, kedy sa dajú z neho pripraviť rezne na nedeľný obed, trvá približne šesť týždňov. Záujem o kuracie mäso v Európe i vo svete je roky obrovský, farmy ho produkujú vo veľkom a ide o výnosné podnikanie. Aj napriek potravinovým škandálom patrí Poľsko k stále najväčším producentom a vývozcom kurčiat a kuracieho mäsa v Európe.

Chov kurčiat je relatívne rýchloobrátkový biznis, vďaka čomu má v porovnaní s inými druhmi mäsa, napríklad hovädzinou či bravčovinou, istú finančnú výhodu. Na produkciu hydiny s hmotnosťou 2,8 kilogramu v súčasnosti stačí 41 dní. Výrobný cyklus je krátky a investované prostriedky sa vracajú rýchlo.

Čo si o tomto rýchlom vykrmovaní a vôbec o chove vo veľkometrážnych halách myslia aktivisti a ochrancovia zvierat, je všeobecne známe. Obhajoba producentov sa spravidla zakladá na tom, že „oni len plnia potreby trhu a uspokojujú dopyt“.

Podnikanie s kuracím mäsom má aj kultúrnu výhodu – zatiaľ čo moslimovia nejedia ošípané, náboženstvo zakazuje jesť hinduistom zasa kravy.

Miliardy kurčiat

Poľský hydinový priemysel prešiel v poslednom desaťročí dlhú cestu. Každoročne sa v krajine vyliahne 1,8 miliardy kuriatok, tvrdí pre agentúru AFP Mariusz Paweska, ktorý sa pohybuje v oblasti tohto priemyslu. Podľa oficiálnych národných štatistík z tohto množstva Poľsko vyprodukuje miliardu kurčiat na mäso, čo je desaťkrát viac ako v roku 2009.

Podľa správy sa v EÚ vyrobilo v roku 2018 vyše 15 miliárd kilogramov kuraciny. Každý rok sa narodí a zomrie na svetových hydinových farmách okolo 65,8 miliardy kurčiat. Predpovedá sa, že spotreba kuracieho mäsa bude stúpať aj v budúcnosti.

Sedem členských krajín EÚ vytvára tri štvrtiny produkcie v Európe – Poľsko z tohto množstva zodpovedá za 16,8 percenta, nasleduje Veľká Británia (12,9 percenta), Francúzsko (11,4 percenta), Španielsko (10,7 percenta), Nemecko (10,4 percenta) a Taliansko (8,5 percenta).

Žiadna konkurencia

Mnohé kuriatka sa okamžite po vyliahnutí vyvážajú, najmä do Ukrajiny a Bieloruska. Viac ako polovica však zostáva v Poľsku, kde sa ďalej chovajú pre domácu spotrebu či neskorší export. Hlavnými vývoznými destináciami už hotových kureniec sú Nemecko, Holandsko či Británia. Mimo krajín EÚ dodávajú Poliaci mäso aj do Južnej Afriky či Hongkongu.

Niektoré poľské bitúnky dokážu denne spracovať od 750-tisíc do viac ako 1,4 milióna kurčiat denne. Vyzerá to ako Niagarské vodopády žltého peria, opisuje agentúra jednu z liahní. Po vyliahnutí putujú do kurníkov pripomínajúcich hangáre, do ktorých sa zmestí súčasne aj 54-tisíc kusov.

Úspech poľskej kuraciny podľa Mariusza Szymyslika z poľskej komory pre hydinu a krmivá spočíva v nízkej cene, ktorej nedokážu západní chovatelia hydiny konkurovať. Ak by zmizli obchodné opatrenia chrániace francúzske a nemecké trhy a európsky trh by bol úplne voľný, poľská hydina by podľa neho zničila akúkoľvek západnú konkurenciu.