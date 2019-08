Poľsko zbrojí ako nikdy predtým. Má záujem o americké jednotky v Nemecku

15.08.2019, 21:00 | Hubert Kowal

V pozadí tohtoročných osláv sviatku poľskej armády sú, okrem ambicióznych plánov jej rozšírenia, aj silnejúce signály o posilnení vojenskej prítomnosti Spojených štátov v Poľsku na úkor Nemecka.

Medzi hlavné priority konzervatívnej vládnej strany Právo a Spravodlivosť patrí rozšírenie bojových kapacít poľských ozbrojených síl. Kontroverzné vytvorenie polovojenských jednotiek národnej gardy WOT, 4,5 miliardový kontrakt na nákup amerických protiraketových systémov Patriot a potvrdenie stálej vojenskej prítomnosti Spojených štátov na území krajiny sú iba časťou opatrení zavedených poľskou vládou.

Práve otázka zvýšenej americkej prítomnosti v krajine sa v posledných dňoch skloňuje v poľských a nemeckých médiách. Minulý piatok veľvyslanec Spojených štátov v Berlíne Richard Grenell vo svojom rozhovore pre agentúru dpa naznačil znepokojenie Spojených štátov v otázke výdavkov nemeckej obrany a pohrozil presunom časti amerických jednotiek do Poľska.

Neskôr na tieto slová reagovala veľvyslankyňa Spojených štátov vo Varšave, Georgette Mosbacher, ktorá na sociálnej sieti Twitter napísala, že by s radosťou uvítala prítomnosť amerických jednotiek v Poľsku, ktoré, na rozdiel od Nemecka, napĺňa kvótu NATO na výdavky na obranu vo výške dvoch percent HDP. Podporu vyjadreniam oboch veľvyslancov vyjadril formou príspevku na sociálnych sieťach aj samotný prezident Donald Trump .

Varovný signál, alebo realita?

Mnohí komentátori a experti sa zhodujú na tom, že slová amerického veľvyslanca sú zatiaľ iba varovným signálom pre Berlín, ktorý odmieta naplniť dvojpercentnú kvótu. Nemecko je najvýznamnejším miestom americkej vojenskej prítomnosti v zahraničí, na ktorom je umiestnených viac ako 33 tisíc vojakov a 17 tisíc civilných zamestnancov. Práve hodnota americkej vojenskej infraštruktúry v Nemecku, ako napríklad základňa v Ramsteine, má byť hlavným argumentom pre zachovanie americkej vojenskej prítomnosti v Nemecku.

Na druhej strane mnohí poukazujú na to, že práve nedostatky v oblasti vojenskej infraštruktúry boli dôvodom, prečo Američania veľmi dlho odkladali umiestnenie svojich jednotiek v Poľsku. No nedávne investície v tejto oblasti, napríklad sľúbené 2 miliardy dolárov od poľského ministerstva obrany na prípravu vojenských inštalácii a umiestnenie hlavného veliteľstva americkej armády v Európe v poľskej Poznani, môže naznačovať možný presun americkej vojenskej kapacity smerom na východ.

Američania ako odstrašujúci faktor

V rozhovore pre nemeckú dpa dnes poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz povedal, že americká vojenská prítomnosť je potrebnejšia v Poľsku ako v západnej Európe a zdôraznil aj americkú prítomnosť ako odstrašujúci faktor pre ruský expanzionizmus v stredovýchodnej Európe. Minister taktiež naznačil, že Spojené štáty plánujú zvýšiť vojenskú prítomnosť v Poľsku zo 4,5 na 5,5 tisíc vojakov a prezident Trump neplánuje presunúť ďalších vojakov z územia Spojených štátov.

Poľsko patrí medzi jednu z mála krajín NATO, ktorá spĺňa 2 percentnú kvótu HDP na obranu. Na rozdiel od väčšiny európskych krajín Poľsko plánuje ešte viac zvýšiť svoje vojenské výdavky. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak vyhlásil, že do roku 2030 bude 2,5 percenta poľského HDP smerovať do rezortu obrany. Poľsko taktiež chce do roku 2026 využiť viac ako 42 miliárd eur na nákup a vývoj nových zbraní, vrátane stíhačiek piatej generácie F-35 a nových raketových systémov.