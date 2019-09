Poľský premiér sa vyjadril k víťazstvu Varšavy nad Gazpromom

12.09.2019, 09:03 | Michal Plško | © 2019 News and Media Holding

Súdny dvor Európskej únie v utorok 10.9. zrušil rozhodnutie Európskej komisie, ktoré ruskému Gazpromu umožňovalo prepraviť väčšie množstvo plynu cez plynovod Opal. Dôvodom má byť porušenie zásad energetickej solidarity.

Opal je nemecký plynovod, ktorý nadväzuje na Nord Stream a dodáva plyn do Česka. V októbri 2016 Európska komisia schválila rozšírenie prístupu koncernu Gazprom k Opalu. Výhradné právo ruského holdingu využívať 50% tranzitných kapacít Opalu (12,8 miliárd metrov kubických) sa ešte zvýšilo.

V decembri 2016 prišla reakcia poľskej vlády a spoločnosti PGNiG, ktoré podali na Európsky súdny dvor sťažnosti, v ktorých uviedli, že rozhodnutie Európskej komisie je v rozpore s princípom diverzifikácie dodávok a môže spôsobiť ich prerušenie, prípadne ukončenie.

Podľa Súdneho dvora Európskej únie, Európska komisia, ktorá sa rozhodla zvýšiť využívanú kapacitu plynovodu Opal a poskytnúť spoločnosti Gazprom prístup k jej dodatočným kapacitám, zohľadnila iba vplyv na bezpečnosť dodávok do EÚ ako celku, nebrala však ohľad na dôsledky spojené s bezpečnosťou dodávok konkrétne do Poľska, z čoho vyplýva, že rozhodnutie bolo prijaté bez toho, aby boli brané do úvahy zásady energetickej solidarity.

Monopolná sila Gazpromu predstavovala pre Poľsko hrozbu

Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa vyjadril, že rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktorým sa obmedzuje právo spoločnosti Gazprom využívať plynovod OPAL, je prospešné pre Poľsko, ktoré podľa jeho slov očakáva, že sa časom stane distribútorom plynu v strednej a východnej Európe a nemá záujem posilňovať postavenie svojho ruského konkurenta na trhu.

Tiež dodal, že rozhodnutie súdu je veľmi dôležité a užitočné, a že Poľsko buduje bezpečnosť a suverenitu založenú na výstavbe plynovodu Baltic Pipe z Nórska, ktorý bude hotový za pár rokov.

Morawiecki tiež tvrdí, že rozhodnutie súdu poskytuje Poľsku bezprecedentnú energetickú bezpečnosť v porovnaní so situáciou spred niekoľkých rokov. Zdôrazňuje, že Poľsko chce byť distribútorom plynu a zároveň chce mať z neho úžitok. Podľa jeho názoru by monopolná sila Gazpromu predstavovala pre Poľsko hrozbu, ktorá by sa ešte znásobila, nebyť rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.

Dobrá správa pre Ukrajinu

K novej situácii ohľadom Opalu sa vyjadril aj predseda poľského energetického koncernu PGNiG, Piotr Wozniak. Podľa jeho názoru by rozhodnutie súdu malo mať za následok zvýšenie objemu plynu prechádzajúceho cez Ukrajinu približne o 12,5 miliárd metrov kubických.

Wozniak zdôraznil dôležitosť Ukrajiny v danej situácii a podotkol, že jej východisková pozícia v rámci rokovaní sa vďaka posledným udalostiam výrazne zlepšila. Wozniak v svojej reči spomenul aj ďalšie konkrétne čísla.

Povedal, že keďže Gazprom už nebude Opal maximálne využívať, dodávky potrubných rozvodov Opal a Nel, ktoré prijímajú plyn z Nord Streamu, klesnú zo 60 miliárd na 43 miliárd metrov kubických ročne. Wozniak tiež vyjadril radosť nad tým, že podľa jeho názoru energetická solidarita prestala byť len prázdnou frázou a dodal, že rozhodnutie súdu musí byť zrealizované v najkratšom možnom čase.