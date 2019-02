Pompeo na Slovensku: Máte obrovský ekonomický potenciál, ktorý by USA chceli využiť

12.02.2019, 15:36 | TASR

Na Slovensku je obrovský ekonomický potenciál, ktorý by chceli Spojené štáty americké využiť. Po rokovaní so slovenským ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD) to vyhlásil americký šéf diplomacie Mike Pompeo. Naznačil tiež ďalší rozvoj vzťahov v oblasti obrany.