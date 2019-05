Poriadne falošné tóny sociálneho balíčka

09.05.2019, 16:00 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Vo vládnej koalícii nie je žiadne napätie, konflikt či boje. Vie sa zhodnúť na zásadných prioritách. Takto idylicky sa skončila posledná koaličná rada.

Vládna trojka sa dohodla na balíku opatrení, ktorý chce čoskoro predstaviť. Je pre nich nástrojom na „kupovanie“ voliča pred blížiaci sa parlamentnými voľbami. Ešte vraj budú niektoré návrhy okresávať, aby znížili dosah na verejné financie. Akú veľkú dieru v rozpočte opatrenia urobia, zatiaľ nevieme. Nevie to ani koalícia.

Bez ohľadu na to, o ktoré opatrenie ide, takmer o všetkých sa dá povedať jedno: zrodili sa v hlavách politikov, ktorí ekonomike nerozumejú. Preto ich diery v rozpočte nezaujímajú, alebo ich zaujímajú len okrajovo. Medzi opatreniami nenájdeme veľa návrhov, ktoré by ekonóm mohol akceptovať bez výhrad. Je to sumár rôznych nesystémových zmien. Sú vizitkou toho, kto riadi náš štát. Poďme ale pekne po poriadku.

Zacielené na dane

Okrem „drobnosti“ ako je zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov, ktorá tiež bude stáť milióny, sa národniari rozhodli zabojovať o voliča útokom na dane. Dane, ako na ne? No, určite nie tak, ako to prezentoval ich predseda Andrej Danko. Znižovanie daní pre firmy a živnostníkov chce SNS pretlačiť bez pripomienkového konania cez svojich poslancov a bez odhadu rozpočtového výpadku. Návrh, aby klesla daň na 15 percent (pre firmy a aj živnostníkov) je už v parlamente. Najnovší variant je, že daň z príjmu sa nebude znižovať každému, ale len firmám s obratom do 100-tisíc eur.

Treba povedať, že slovenská sadzba dane je

