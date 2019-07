Portugalsko opäť bojuje s obrovskými požiarmi, v akcii je vyše 1800 hasičov

22.07.2019, 11:12 | TASR

Viac než 1800 hasičov bojuje s lesnými požiarmi v strednom Portugalsku, ktoré si vynútili evakuáciu viacerých dedín. Plamene sa šíria v regióne, kde pri obrovských požiaroch v roku 2017 zahynuli desiatky ľudí, informovala agentúra AFP. Zranených je už 20 ľudí vrátane ôsmich hasičov.

Hasičov nasadili do boja proti trom požiarom v nedeľu, v hornatom a lesnatom regióne Castelo Branco, 200 kilometrov severne od Lisabonu, vyplýva z údajov civilnej ochrany. Do hasičských prác zapojili približne 20 vrtuľníkov a lietadiel pred tým, ako príchod noci ďalšie lety znemožnil. Spočiatku nasadili do akcie tisíc hasičov, no situácia si vyžiadala povolanie ďalších 800.

Civilistu, ktorý utrpel vážne zranenia, previezli vrtuľníkom do Lisabonu, uviedol oblastný veliteľ civilnej ochrany Luis Belo Costa. Zranení pri prácach boli podľa správ aj ôsmi hasiči a ďalší trinásti civilisti. Kým väčšinu zranení spôsobilo nadýchanie sa dymu, jednu osobu evakuovali do nemocnice s popáleninami, uviedli zdravotnícke úrady.

Požiare v PortugalskuZdroj: TASR / AP

Požiare, podporované silným vetrom, sa šíria troma smermi od sobotňajšieho popoludnia. Armáda oznámila, že vysiela 20 vojakov a techniku, aby hasičom vytvorili prístupové trasy k miestam požiaru. V oblasti uzavreli viaceré hlavné cesty a niekoľko dedín preventívne evakuovali.

Štátna televízna stanica RTP odvysielala zábery hasičov, ako striekajú vodu na líniu postupujúcich plameňov, ktoré sa rýchlo približovali k domom v dedine Sarnadas. Zúfalí obyvatelia sa pohrome prizerali a nad hlavami sa im pohybovali lietadlá aj vrtuľníky, ktoré na oheň zhadzovali vodu.

Neprehliadnite Po zemetrasení v južnej Kalifornii hlásia zranených a požiare

V jeho dôsledku utrpel zatiaľ neznámy počet ľudí zranenia

Prezident Marcelo Rebelo de Sousa vyjadril „solidaritu so stovkami tých, čo bojujú proti pohrome požiarov“.

Portugalsko je stále traumatizované smrťou desiatok ľudí pri veľkých požiaroch v roku 2017, po ktorých úrady posilnili preventívne opatrenia. Najvyšší stupeň pohotovosti pred požiarmi vyhlásili s šiestich regiónoch stredného a južného Portugalska.

Požiare v PortugalskuZdroj: TASR / AP