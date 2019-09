Poskytnúť rekreačný poukaz by malo byť povinné pre všetkých zamestnávateľov

19.09.2019, 12:42 | TASR

Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, teda rekreačný poukaz, by sa mala rozšíriť na všetkých zamestnávateľov. Nárok na tento príspevok tak má mať každý zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Nemal by sa pritom brať ohľad na počet zamestnancov. Novelu Zákonníka práce z dielne poslancov SNS vo štvrtok posunuli poslanci do druhého čítania.