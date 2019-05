Poslanca za Smer mal v parlamente nahradiť Jasaň. Nestane sa tak

28.05.2019, 12:57 | TASR

Viliam Jasaň nenastúpi do Národnej rady (NR) SR ako náhradník za Miroslava Číža (Smer-SD), ktorý odchádza do Európskeho parlamentu. Oznámil to Smeru-SD listom, potvrdil hovorca strany Ján Mažgút.