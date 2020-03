Poslanci schválili zmeny. Nemocenská dávka a ošetrovné budú po novom

25.03.2020, 19:25 | TASR

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení v skrátenom režime, ktorá má pomôcť ľuďom v čase krízy pre epidémiu nového koronavírusu. Menia sa podmienky pri ošetrovnom (OČR), ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní.

Okrem tejto zmeny prináša aj úpravu pri čerpaní nemocenského a pomoc zamestnávateľom, aby nemuseli prepúšťať.

Novelou zákona rezort práce navrhol, aby v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, sa ustanovil vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN). Zároveň v čase krízovej situácie súvisiacej s novým koronavírusom bude v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia, stanovená výška nemocenského na úrovni 55 percent denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa DPN.

V prípade ošetrovného počas karantény alebo domácej izolácie sa predĺži obdobie vyplácania dávky OČR v prípade starostlivosti o dieťa do 11 rokov veku alebo do dovŕšenia 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to na celé obdobie karantény a izolácie, ako aj na celé obdobie uzatvorenia zariadenia.

Ošetrovné teda bude poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie teda iba za 10 dní. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým sa tiež rozšíria možnosti čerpania ošetrovného pre člena rodiny aj na ďalšie prípady v dôsledku pandémie. „Umožnili sme, aby bolo vyčlenených približne 300 miliónov až 400 miliónov eur mesačne na to, aby sme vedeli pomôcť každému človeku, ktorý sa vinou koronavírusu ocitne doma,“ vyčíslil po hlasovaní minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Novelou sa zároveň upravuje aj zákon o službách zamestnanosti. Cieľom je podpora odstránenia vplyvov tejto krízovej situácie na zamestnanosť a trh práce rozšírením okruhu aktívnych opatrení na trh práce o projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v bezprostrednom období po ich skončení.

„Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, respektíve SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia ústredného krízového štábu, respektíve tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov,“ zdôvodňuje rezort práce.

Podľa ministra bude môcť byť refundovaná podstatná časť nákladov v súvislosti s novým koronavírusom. Podpora by mala ísť najmä z eurofondov, ktoré by mali byť postupne presúvané na pomoc zamestnancom aj zamestnávateľom.

Zároveň v súvislosti s krízou vzniknutou pre nový koronavírus sa odloží termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb, vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti, a taktiež sa umožní občanom v tomto období podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Ministerstvo práce v doložke finančných vplyvov vyčíslilo, že v tomto roku bude ošetrovné vyplatené 200 000 poberateľom s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura. Výdavky na toto opatrenie by mali stúpnuť na 319,2 milióna eur v tomto roku.