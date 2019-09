Poslankyňa ruského parlamentu navrhla premiestnenie ústredia OSN na Krym

26.09.2019, 17:53 | TASR

Členka dolnej komory ruského parlamentu (Štátnej dumy) a bývalá prokurátorka Krymskej republiky Nataľja Poklonská navrhla vo štvrtok, aby sa hlavné sídlo OSN premiestnilo do mesta Jalta na Kryme. Informovala o tom tlačová agentúra TASS.

Jalta, ležiaca na tomto čiernomorskom polostrove, bola vo februári 1945 dejiskom konferencie amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta, britského premiéra Winstona Churchilla a sovietskeho vodcu Josifa Stalina. Práve na tomto summite sa položili základy Organizácie Spojených národov.

„Za účelom ukončiť všetky špekulácie a prežité, veľmi otravné rozprávky zo zahraničia o anexii Krymu by bolo dobré zvážiť možnosť presťahovania hlavného sídla OSN na Krym, napríklad do Jalty,“ napísala 39-ročná N. Poklonská na webovej komunikačnej sieti Telegram. Podľa jej slov „by sa na polostrove mohlo nájsť pekné miesto, ktoré podporí mierový a konštruktívny dialóg“.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov predtým poznamenal, že po tom, ako USA neudelili víza niekoľkým členom ruskej delegácie smerujúcej na schôdzu Valného zhromaždenia OSN do New Yorku, by bolo vhodné nastoliť otázku premiestnenia centrály OSN z tohto amerického mesta. S. Lavrov pripomenul niekdajšiu J. Stalinovu myšlienku o tom, že hlavné sídlo OSN by sa malo zriadiť v ruskom čiernomorskom letovisku Soči.