Pošta opäť mení podmienky niektorých zásielok. Týka sa to najmä doporučených

23.03.2020, 18:25 | TASR

Minimalizovanie priameho denného kontaktu medzi obyvateľstvom je jeden zo zásadných dôvodov zmeny v činnosti Slovenskej pošty. Druhým je možnosť pravidelnej kontroly bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov na pobočkách, a to z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.

Organizovaným preberaním zásielok v priestoroch pobočky, rešpektovaním ochranných preventívnych opatrení a usmernení, môže Slovenská pošta v tejto chvíli účinnejšie zabezpečiť ochranu zamestnancov aj zákazníkov skôr na poštách, ako priamo v teréne.

„Štandardné doporučené zásielky Slovenská pošta doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia sa považuje deň vhodenia takejto zásielky do schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. V prípade, že sa zásielka nedá z dôvodu veľkosti vhodiť do poštovej schránky, bude uložená na pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte,“ informuje hovorkyňa Eva Rovenská.

Doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje ako doposiaľ. Zásielku doručovateľ vhodí do poštovej schránky. V prípade, že sa zásielka nedá pre veľkosť vhodiť do schránky, bude uložená na pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky zákazníkovi v schránke.

Neprehliadnite Pribudol jeden nakazený, spolu ich je 186. Matovič skritizoval Pellegriniho

Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii povedal, že sa Slovensko má možnosť...

Pribudol jeden nakazený, spolu ich je 186. Matovič skritizoval Pellegriniho Hlavne nepanikáriť. Správcovia upokojujú investorov aj sporiteľov

Sporitelia v druhom pilieri už prišli o 427 miliónov eur

Výnimku má doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov „Do vlastných rúk“, „Doručenkou/eDoručenkou“, „Dobierkou“, ale aj zásielok zaťažených inými poplatkami (napr. zásielky colného konania).

Tieto zásielky sú uložené na pobočkách pôšt a zákazník dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Pri službe elektronické oznamovanie zásielok zas elektronickú notifikáciu zaslanú na e-mail alebo SMS.

Vydávanie vyššie uvedených druhov zásielok je zabezpečené pri priehradke na poštách, pričom úložná lehota týmto takzvaným oznámeným zásielkam je automaticky predĺžená o ďalších 14 kalendárnych dní, bez vyberania poplatku za službu.

V súlade s usmernením regulačného úradu Odberná lehota ostáva nezmenená, teda sa nepredlžuje, pre zásielky so skrátenou odbernou lehotou (s označením „Uložiť....dní) a zásielky so službou „Neukladať“.

Slovenská pošta pristúpila tiež k pozastaveniu komerčných služieb, ktoré sprostredkováva na svojich pobočkách. Od stredy 18. marca 2020 až do odvolania je zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.

Pošta vyzvala svojich zákazníkov o presun, resp. pozastavenie objednávok distribúcie letákov. Od utorka 17. marca 2020 je podaj a distribúcia letákov plošne zastavená. Pracovníci Slovenskej pošty až do odvolania neprijímajú objednávky distribúcie letákov a zároveň ich ani nedoručujú. Pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do rizikových oblastí Talianska.

Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, nakoľko letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca 2020. K Číne a Taliansku pribudlo v týchto dňoch aj Mongolsko, Kuvajt, Džibutsko, Líbya, Peru, Srí Lanka, Ekvádor, Tunisko, Maledivy, Libanon, Kajmanské ostrovy, Honduras, Moldavsko, Francúzska Polynézia, do ktorých nie je možné zásielky doručiť. Preto Slovenská pošta neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do týchto krajín.