Používanie jazyka menšín pri politickej kampani by sa mohlo upraviť

07.09.2019, 12:30 | TASR

Politické strany by mohli komunikovať s voličmi v ich materinskom jazyku, teda aj výlučne v jazyku národnostných menšín. Vyplýva to z novely zákona o štátnom jazyku, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR nezaradený poslanec Zsolt Simon.