Poznáme počty miest pre osemročné gymnáziá. Súkromným škrtli najviac

31.10.2019, 20:00 | Tomáš Nejedlý

Plánujete pre deti štúdium na osemročnom gymnáziu? Okresné úrady v krajských mestách zverejnili rozpis, v ktorom navrhujú počet miest pre jednotlivé školy v kraji. Pozrite sa, koľko miest získali gymnáziá vo vašom meste.

Z čísiel vyplýva, že úradníci škrtali najmä miesta v súkromných gymnáziách. V porovnaní s uplynulým rokom ich má byť o 72 menej.

Nové miesta získali najmä školy, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávne kraje, prípadne okresné úrady. „Ak o existenčnej záležitosti pre školu, teda o počte žiakov rozhoduje vaša priama konkurencia, tak je to predsa vážny konflikt záujmov. Dlhodobo na to upozorňujeme, ale doposiaľ sa nám nepodarilo nič zmôcť,“ hovorí Mária Smreková, členka Správnej rady Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska a bývalá riaditeľka prvého súkromného gymnázia na Slovensku.

Počty prváckych miest pre všetky osemročné gymnáziá v kraji totiž navrhujú odbory školstva okresných úradov v sídle kraja, ktoré sú súčasne aj zriaďovateľmi osemročných gymnázií. Napríklad Okresný úrad v Bratislave má pod palcom päť gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Úrad svojim školám navrhol pridať o osem miest viac ako vlani, súkromným školám navrhuje vziať 19 miest.

„Všetky školy by mali byť zo zákona rovnoprávne, bez ohľadu na zriaďovateľa. Navyše, riaditeľ odboru školstva na okresnom úrade je viac politická ako odborná funkcia a o školstvo by sa mali starať odborníci a nie politici,“ namieta M. Smreková s tým, že asociácia zváži podanie na Ústavný súd.

Sedem dní na odvolanie

Úrady podľa zverejnených dokumentov pri rozhodovaní o počte žiakov pre jednotlivé školy vychádzali z udržateľnosti počtu žiakov v piatom ročníku až ôsmom ročníku tried príslušného gymnázia, počtu žiakov prvého ročníka príslušného gymnázia v predošlom roku a výsledkov z celoslovenských a medzinárodných súťaží alebo predmetových olympiád s dôrazom na nadpriemerné výsledky. Navrhované počty úrady prerokovali so zriaďovateľmi a po ich zverejnení plynie školám sedemdňová lehota na odvolanie sa na ministerstvo školstva.

Úrady pri rozpise vychádzali z kvóty, ktorý danému kraju určilo ministerstvo školstva pre budúci školský rok. Celkový počet prvákov – študentov osemročných programov na Slovensku totiž nesmie presiahnuť päť percent populácie detí v danom veku. Dôvodom sú negatíva, ktoré odchod najlepších žiakov na výberové školy prináša.

Historické skúsenosti aj poznatky zo zahraničia hovoria, že v zmiešaných triedach ťahajú lepší žiaci tých horších, posilňuje a rozvíja sa sociálna súdržnosť detí, schopnosť empatie či rešpekt k odlišnostiam. Aj krajiny, ktoré nevyčleňujú nadané deti do elitných škôl, dokážu dosiahnuť excelentné výsledky v medzinárodných testovaniach ako je PISA. „Ale nepoznám žiadnu štúdiu, ktorá by hovorila, že to má byť práve päť percent z populačného ročníka,“ namieta M. Smreková.

Počty prvákov

Štúdium na osemročnom gymnáziu je populárne najmä v Bratislave. Rodičia tieto školy vnímajú ako kvalitnejšie a prihlasujú tam deti v snahe vybrať im lepšiu vzdelávaciu cestu. Samotné osemročné štúdium však nie je garanciou kvality – v mnohých prípadoch môže byť kvalitnejšie bežné gymnázium alebo základná škola.

