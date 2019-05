Pozrite sa, ako vyzerá Génová banka SR. Kolekciu semien pošle do Nórska

24.05.2019, 12:51 | TASR

Časť semien z Génovej banky SR v Piešťanoch, ktorá uchováva semená slovenských genetických zdrojov rastlín v životaschopnom stave, sa presunie do medzinárodnej banky semien na Špicbergy v Nórsku. Informoval o tom vedecko-výskumný pracovník Génovej banky SR René Hauptvogel.

Banka na ostrove Špicbergy, ktorý je súčasťou súostrovia Svalbard, vznikla v roku 2008. „Podobne ako iné krajiny sme sa rozhodli uložiť bezpečnostnú kolekciu semien v Nórsku. Krajiny si ich v tejto banke ukladajú pre prípad nepredvídateľných udalostí, nech už ide o vojnové konflikty, prírodné katastrofy a podobne,“ uviedol R. Hauptvogel.

Slovensko má svoju génovú banku semien rastlinného pôvodu v Piešťanoch. „Okrem toho by každá génová banka mala mať takzvanú bezpečnostnú kolekciu. My spolupracujeme s českou bankou, ktorá sídli v Prahe. A práve česká strana má ich vzorky u nás a my u nich,“ doplnil pracovník banky.

Zdroj: TASR

Naša krajina dostala možnosť ukladať svoj rastlinný genetický potenciál na Špicbergy v rámci medzinárodných dohôd. „Nie je to povinnosť, ukladať naše semená do svetovej banky, ale využili sme túto možnosť a prvá časť onedlho pocestuje do Nórska. Budú to vzorky iba slovenského pôvodu a budú sa postupne dopĺňať,“ informoval o tom R. Hauptvogel.

Ako doplnil, banka na Špicbergoch už našla prvá uplatnenie aj v praxi. „Sýrska génová banka v Aleppe bola počas vojny zničená aj s materiálom, ktorý daná krajina mala. Sýria si vyžiadala svoj génový materiál, ktorý mala uložený na Špicbergoch, a vďaka nemu obnovila svoje prírodné zdroje. Časť materiálu už opäť uschovala na Svalbarde,“ ozrejmil pracovník banky.

Zdroj: TASR