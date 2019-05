Prácu vám nevzala globalizácia. Do politiky treba priniesť nový heroizmus

22.05.2019, 05:04 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Ľuďom treba vysvetľovať, že vinu na ich postavení nenesie globalizácia, ale domáce politiky, hovorí v rozhovore ekonóm Dalibor Roháč, ktorý pôsobí vo washingtonskom think tanku American Enterprise Institute. Onedlho mu vychádza kniha In Defense of Globalism, v ktorej sa snaží obhajovať Európsku úniu pred romantickými ilúziami nacionalistov.