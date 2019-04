Praha rieši problémy s bývaním. Podporí aj baugruppe

21.04.2019, 16:29 | TASR

Do českého hlavného mesta prichádzajú za prácou a bývaním ročne tisícky ľudí. Novým aj súčasným obyvateľom ale Praha nedokáže ponúknuť dostatok bytov, ktoré by boli zároveň cenovo dostupné. Vedenie pražského magistrátu chce preto do konca roka spustiť niekoľko projektov, ktoré by mali zvýšiť dostupnosť bývania. Okrem družstevnej výstavby je to napríklad aj podpora takzvanej baugruppe.